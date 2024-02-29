الجيش الأوكراني ينفي استيلاء روسيا على بيرديتشي في دونيتسك

نفي الجيش الأوكراني اليوم الخميس استيلاء القوات الروسية على مدينة بيرديتشي في منطقة دونيتسك، متهما موسكو باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأكد الجيش الأوكراني أن معارك ضارية تدور في بيرديتشي حيث غير الجيش الروسي تكتيكاته ويستخدم الآن الأسلحة الكيميائية ضد القوات، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية من خلال استخدام مواد سامة، إلى جانب القصف المدفعي وضربات الطائرات بدون طيار، وقنابل يدوية مملوءة بمادة الكلوروبكرين ذات التأثير الخانق والمسيل للدموع ويتم إسقاطها من طائرات بدون طيار.