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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: لا نتعامل مع شهداء غزة كأرقام.. نحزن ونتألم ونسعى لحل الأزمة

متحدث الرئاسة
متحدث الرئاسة

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المنطقة العربية والشرق الاوسط يمران بمرحلة غير مسبوقة، ولم تحدث منذ عقود.

وتابع المستشار أحمد فهمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": هناك انفجار وتوتر في الأوضاع، وأحداث مؤلمة نشهدها الفترة الأخيرة كمصريين ومسلمين وعرب، ومنها ما يحدث في السودان وفي قطاع غزة وللشعب الفلسطيني.

وأضاف متحدث الرئاسة أن مصر لا تتعامل مع الشهداء والضحايا في السودان وغزة على أنهم مجرد أرقام، فنحن نأسف ونحزن ونتألم لأي مصاب أو شهيد يسقط في أي مكان.

تصحيح الاوضاع


وشدد على أن هناك التزام مصري بتصحيح الأوضاع ووقف الاعتداءات والوصول لمسارات سياسية تقوم على التفاوض والحوار، والمسار السلمي، وهذا يتم في السودان وعلى مسار القضية الفلسطينية أيضًا.

الإعلامية سارة حازم طه الشرق الاوسط القضية الفلسطينية المستشار أحمد فهمي رئاسة الجمهورية قطاع غزة

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