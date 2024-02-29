حرب نووية بين روسيا والناتو.. نائب في الدوما يكشف التفاصيل

قال رئيس لجنة الشئون الدولية في البرلمان الروسي "الدوما" والمرشح الرئاسي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي وزعيم الحزب ليونيد سلوتسكي، إن الصدام المحتمل بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا سينتهي في أحسن الأحوال بانهيار التحالف، وفي أسوأ الأحوال بحرب نووية ونهاية العالم.

وقال السياسي الروسي إن "وزير الدفاع الأمريكي لا يفهم شيئًا واحدًا، الصدام "المحتمل" بين الناتو وروسيا سينتهي، في أحسن الأحوال، بانهيار الناتو، وفي أسوأ الأحوال، بحرب نووية ونهاية العالم" بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وشدد سلوتسكي على أن روسيا لا تهدد أحدا، ولكن في حالة وقوع هجوم على البلاد، فإن الرد سيكون فوريا، وستكون العواقب على المتدخلين مأساوية.

ووصف تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالتلاعب بأنه على وشك الكفاية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن هزيمة أوكرانيا في الصراع تهدد باشتباك عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، حيث أعرب عن قلقه بشأن التقدم الروسي على خط المواجهة.

ووصفت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح أوستن بالمجنون.