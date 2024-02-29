بعد مجـ.زرة الرشيد.. خالد أبو بكر منفعلًا: الغرب منشغل بحقوق المناخ والحيوان

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن استيائه الشديد بعد المج.زرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب دوار "النابلسي" في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وقال خالد أبو بكر خلال برنامجة "كل يوم" المذاع على قناة "on"،: الأطفال العزل والشعب الفلسطيني هلكوا بعد 7 أكتوبر 2023، وكل يوم يستيقظون على الموت والحياة.. مفيش مجتمع في الدنيا ولا قوة في العالم قادرة على الاحتلال الإسرائيلي.

رؤساء العالم



وواصل قائلًا: "فين العالم، ورؤساء الدول الغربية اللي بيتكلموا عن المساواة والعدل دول بتوع مصلحتهم الواحد ينظر لروساء الدول الغربية انتوا مين بتضحكوا علينا تسألون عن حقوق الحيوان والطقس والمناخ ولا تقولى أمم متحدة ولا مجلس أمن كل دا طلع أي كلام نحن أمام نظام عالمي وقاسي ولا تسمعوا كلامهم فيما يتعلق بالإنسانية".

وتابع منفعلًا: "إوعى حد يقولك هناك قيم ولا قانون فيما يتعلق بغزة.. العالم لا يحترم سوى القوة".