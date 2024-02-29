متحدث الحكومة: 520 مليون دولار دفعة أولية لصفقة الفنادق التاريخية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الأسابيع الماضية تم توقيع عقد مع شركة "أيكون"، بمبلغ 520 مليون دولار، وذلك للاستحواذ على نسبة 51% في شركة "ميجاسي"، المتعلقة بالـ7 فنادق التاريخية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الصفقة كانت قيمتها 800 مليون دولار، وتم الحصول على جزء من الصفقة، بواقع 520 مليون دولار، وخلال الفترة المقبلة سيتم الحصول على باقي المبلغ.

شركة وطنية



وتابع: "تم استعراض مجموعة من العروض المقدمة للاستحواذ على شركة وطنية وجاري دراستها ويتم المقارنة بين الأفضل في العروض".



وواصل: "إجراءات دراسة العروض متسمرة، وسيتم الاستقرار على الأفضل، والرسالة الأساسية التي نوجهها من خلالكم، أن الدولة مستمرة في الإصلاح ودعم دور القطاع الخاص، للاستحواذ على عدد من شركات القوات المسلحة باعتباره جزءا من عملية الإصلاح للاقتصاد المصري".