الصحة الفلسطينية: المسعفون عجزوا عن الوصول لشهداء "المجـ زرة"

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة، أن الوضع في قطاع غزة كارثي ومؤلم للغاية، ويوجد 700 ألف مواطن فلسطيني في شمال غزة، ما بين الحياة والموت.

وقال القدرة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم " الذي يقدمه الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، على قناة "on" :"بدأنا نرصد عشرات الوفيات في شمال غزة بسبب نقص المواد الغذائية".

وشدد على أن الوضع كارثي ومؤلم للغاية، حيث ما زال الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في عمليات الدخول، ويستخدم المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح لقتل المصابين.

700 ألف في مثلث الموت

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يضع 700 ألف نسمة في شمال غزة في مثلث الموت، من خلال الاستهداف المباشر والاحتلال يحاصرهم لمنع وصول المساعدات.

وتابع: يوجد 30 شهيدًا في موقع القصف لم يستطع المسعفون الوصول إليهم إلى الآن، ضمن حصيلة المجـ زرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.