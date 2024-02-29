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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق مسلم بعد خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني

مسلم
مسلم

علق مطرب المهرجانات مسلم على خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني، بعد طلاقه من أم أولاده بشهرين.

وكتب مسلم على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: انهاردا بجد عرفت ان نهاية 2023 أجمل نهاية بي النسبة ليا ‏وأصبحت أجمل إنسانة في حياتي اللي ربنا كرمني بيها بعد تعب كبير ومشاكل كتير في حياتي بحبك جدا وربنا ياخليكي ليا ونفضل سند لي بعض وضهر جامد يا اجمل يارا.


 

خطوبة مسلم


احتفل المطرب مسلم، بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني وسط حضور عدد كبير من أصدقائه المقربين.

كما حضر أيضا الحفل عددا من أصدقاء مسلم من داخل الوسط الفني وعلى رأسهم مطرب المهرجانات عنبة.

 

 طلاق مسلم وميكا البغدادي

وكان مسلم أعلن طلاقه عن زوجته وأم أولاده ميكا البغدادي شهر ديسمبر الماضى، بعد خلافات أسرية وقعت بينهما.

 

مسلم يعلن طلاقه

ونشر مسلم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

وقال مسلم “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

المهرجانات مسلم مطرب المهرجانات مسلم مسلم

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