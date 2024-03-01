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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. تربية نوعية جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة القليوبية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تنطلق غدا السبت الموافق ٢ مارس القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.


وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القلويبة، الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ،و تحت إشراف الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، أ.د. محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وتتضمن القافلة خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرية، وحملة كساء، وتقديم مواد غذائية لاهالي القرية، كما سيتم تقديم ورش فنية.


واستكمالاً لسلسلة ندوات التوعية لطلاب جامعة عين شمس استضافت كلية التربية النوعية بالجامعة الندوة التوعوية التى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء بعنوان "الإدمان....المخاطر والحلول" .

 

قدم الدكتور أسامة السيد عميد الكلية نبذة عن تاريخ  الكلية وعن قصر طلعت حرب وعن  تطوير مسرح الكلية والتى تعد مصنعاً  لمعدى الفن من الشباب  والذين يقدموا رسائل تساهم فى بناء المجتمع المصرى وتساعد فى توجيهه وارشاده .

واشار  أ. د.ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب خلال كلمته الى أن الادمان يعد الآفة التى تدمر شريحة الشباب والتى تعد الشريحة المنوط بها بناء المجتمعات.

كما عبر  عن امتنانه لمجهودات المبادرة التى تحمى الشباب المصرى والذى يمثل كنز مصر الثمين في الوقت الراهن.

واكد ان المبادرات المختلفة التى تستهدف كافة فئات المجتمع من شباب واطفال وكبار لتشمل الشارع المصرى هي من أهم أهداف صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.


كما أبرز دور  الخط الساخن ١٦٠٢٣ فى المساعدة فى  الاكتشاف المبكر للتعاطى  وكيفية الوقاية من ظاهرة التعاطى وعلاج الادمان والتأهيل الاجتماعى  فى سرية وبالمجان  ، مشيدة بدور جامعة عين شمس في عمل حملات توعوية للطلاب وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والجامعة .

Jobs Education الاكتشاف المبكر الهيئة العامة لتعليم الكبار التمريض الدكتورة غادة فاروق الطب وطب الأسنان الطلاب بالجامعة

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