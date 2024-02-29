مدحت العدل: تقارب الأهلي والزمالك بداية عهد جديد للرياضة المصرية

أكد الكاتب والسيناريست، الدكتور مدحت العدل، أننا نعيش في حالة فوضى كبيرة بسبب عدم احترام فكر المثقفين منذ نصف قرن من الزمان، منوها بأن هذا الأمر أدى إلى التدهور الفكري والثقافي الذي نشهده.

وأشار العدل خلال للقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إلى أنه سعيد بما يحدث في المملكة العربية السعودية والإمارات من تنوير وتثقيف يعود بالنفع على مصر، مشيدا بتنظيم الإمارات لـ«إكسبو دبي».

وقال العدل إن الاطلاع على الثقافات ليس انتقاصا؛ لأن بؤر التنوير تقترب من بعضها وكذلك بؤر الظلام، منوها بأن موسم الرياض ليس أغاني وحفلات فقط.

وأضاف أن مدرب المنتخب الوطني أفضل من الأجنبي، مستشهدا بتحقيق حسن شحاتة ثلاثية إفريقيا، وكذلك تحقيق أليو سيسيه وجمال بلماضي ووليد الركراكي، بطولات مع منتخباتهم، معلقا: أنا مع حسام حسن وغير حسام حسن.

وبشأن تقارب الأهلي والزمالك، أضاف أنه بداية عهد جديد للرياضة المصرية والنوايا بين مجلسي الإدارة طيبة، والخطيب قيمة وقامة ويحمل كل الصفات الحميدة لاعبا وعلى المستوى الشخصي، والاحتقان يجب أن ينتهي بين كل الأندية.

واستكمل قائلا: مسلسل «حارة اليهود» يقول إن مصر لا تحكمها فصائل متطرفة، وإنما بنيت على أن الدين حرية والوطن للجميع، مستشهدا بليلى مراد أنها كانت تدين اليهودية، وكل الأعمال السينمائية التي نفذتها العدل جروب تتحدث عن القضية الفلسطينية.