عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل: تقارب الأهلي والزمالك بداية عهد جديد للرياضة المصرية

أكد الكاتب والسيناريست، الدكتور مدحت العدل، أننا نعيش في حالة فوضى كبيرة بسبب عدم احترام فكر المثقفين منذ نصف قرن من الزمان، منوها بأن هذا الأمر أدى إلى التدهور الفكري والثقافي الذي نشهده.

وأشار العدل خلال للقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إلى أنه سعيد بما يحدث في المملكة العربية السعودية والإمارات من تنوير وتثقيف يعود بالنفع على مصر، مشيدا بتنظيم الإمارات لـ«إكسبو دبي».

وقال العدل إن الاطلاع على الثقافات ليس انتقاصا؛ لأن بؤر التنوير تقترب من بعضها وكذلك بؤر الظلام، منوها بأن موسم الرياض ليس أغاني وحفلات فقط.

وأضاف أن مدرب المنتخب الوطني أفضل من الأجنبي، مستشهدا بتحقيق حسن شحاتة ثلاثية إفريقيا، وكذلك تحقيق أليو سيسيه وجمال بلماضي ووليد الركراكي، بطولات مع منتخباتهم،  معلقا: أنا مع حسام حسن وغير حسام حسن.

وبشأن تقارب الأهلي والزمالك، أضاف أنه بداية عهد جديد للرياضة المصرية والنوايا بين مجلسي الإدارة طيبة، والخطيب قيمة وقامة ويحمل كل الصفات الحميدة لاعبا وعلى المستوى الشخصي، والاحتقان يجب أن ينتهي بين كل الأندية.

واستكمل قائلا: مسلسل «حارة اليهود» يقول إن مصر لا تحكمها فصائل متطرفة، وإنما بنيت على أن الدين حرية والوطن للجميع، مستشهدا بليلى مراد أنها كانت تدين اليهودية، وكل الأعمال السينمائية التي نفذتها العدل جروب تتحدث عن القضية الفلسطينية.

 

الدكتور مدحت العدل الأهلي والزمالك الإعلامي حمدي رزق العدل جروب المملكة العربية السعودية دكتور مدحت العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

حرب وظلم وفساد .. تعليق مثير من كهربا بعد حل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

جون بولتون عن غزة: لا أحد يحب أن يرى مدنيين أبرياء يُقتـ لون

اشتباكات بين اليونيفيل ومواطنين لبنانيين.. وتدخل عاجل لحزب الله

جون بولتون: خروج أمريكا من "الناتو" سيكون خطأ كارثيا..وترامب سيفعلها حال فوزه بالانتخابات

مجلس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للأمريكي

بعد قرار تعديل الحد الأدنى للأجور | اعرف هتقبض كام.. ومفاجأة سارة في مارس المقبل

تفاصيل النسخة 13 لـ رالى الجونة ببطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرة منتحـ.رتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

اقتصادية جدا.. طريقة عمل كبيبة البطاطس المقرمشة وملعقتين لحمة مفرومة

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ