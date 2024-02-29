عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مجـ زرة الرشيد.. الخارجية الأمريكية: يجب إخراج الرهائن من غزة

صدى البلد

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الخميس، بضرورة إخراج الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع في أول تعليق على المجـ زرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد بشمال غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "لقد قُـ تل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين الأبرياء خلال هذا الصراع، ليس اليوم فقط، بل على مدار الأشهر الخمسة الماضية".

وأضاف " الحدث المأساوي الذي وقع اليوم والذي أسفر عن مقـ تل أكثر من 100 فلسطيني يؤكد الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه إخراج الرهائن من غزة وتمكين دخول المزيد من المساعدات".

وتسببت الضربة الإسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين اليوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، في استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم خلال التدافع وتحت عجلات الشاحنات التي سلمت المساعدات الإنسانية بشمال القطاع.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة بشأن الشرق الأوسط بعد الهجوم على سكان غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية.

مجزرة الرشيد إخراج الرهائن من غزة الخارجية الأمريكية شارع الرشيد بشمال غزة الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة وزارة الخارجية الأمريكية دوار النابلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

ترشيحاتنا

الحرارة تصل إلى صفر.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المحافظات

خلصت الحدوتة.. مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن كهربا

بعد مجـ زرة الرشيد.. الخارجية الأمريكية: يجب إخراج الرهائن من غزة

مفاجأة .. عمرو دياب يحيي حفل نهائي كأس مصر

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

جون بولتون عن غزة: لا أحد يحب أن يرى مدنيين أبرياء يُقتـ لون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرة منتحـ.رتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

اقتصادية جدا.. طريقة عمل كبيبة البطاطس المقرمشة وملعقتين لحمة مفرومة

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ