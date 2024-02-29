بعد مجـ زرة الرشيد.. الخارجية الأمريكية: يجب إخراج الرهائن من غزة

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الخميس، بضرورة إخراج الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع في أول تعليق على المجـ زرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد بشمال غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "لقد قُـ تل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين الأبرياء خلال هذا الصراع، ليس اليوم فقط، بل على مدار الأشهر الخمسة الماضية".

وأضاف " الحدث المأساوي الذي وقع اليوم والذي أسفر عن مقـ تل أكثر من 100 فلسطيني يؤكد الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه إخراج الرهائن من غزة وتمكين دخول المزيد من المساعدات".

وتسببت الضربة الإسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين اليوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، في استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم خلال التدافع وتحت عجلات الشاحنات التي سلمت المساعدات الإنسانية بشمال القطاع.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة بشأن الشرق الأوسط بعد الهجوم على سكان غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية.