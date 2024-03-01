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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة شتوية | أسيل عمران تخطف أنظار متابعيها في شوارع باريس

اسيل عمران
اسيل عمران

شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسيل عمران وهي ترتدي بالطو طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، وتركت شعرها مسندلًا.

من هى أسيل عمران 

أسيل عمران، هي مطربة وممثلة سعودية، ولدت في عام 1989، وبعد ذلك انتقلت للعيش بين عدة مدن سعودية بسبب عمل والدها في القوات المسلحة.

شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي تم عرضه عام 2007، وبالرغم من عدم فوزها في البرنامج، إلا أنها تعاقدت بعد ذلك مع شركة روتانا، وأصدرت معهم ألبومان وهما “خجلانة، الله يهنيني”، كما بدأت العمل بالتمثيل في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “04”، كما شاركت بعدها في مسلسلات “أكون أو لا، سر الهوى، دويمة وحليمة”، وهي أيضًا شقيقة الإعلامية لجين عمران.

مسلسل “ممنوع الدخول”

يذكر أن آخر أعمال أسيل عمران مسلسل “ممنوع الدخول”، التي تدور أحداثه  في شكل ساخر، حول تداعيات فيروس كورونا وما خلفه من آثار غير مرغوب فيها على المجتمع السعودي والخليجي، وما أدى لإجراءات واحترازات وقائية عدة.

والمسلسل بطولة ناصر القصبي، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، عبد المجيد الرهيدي، إلهام علي، ماجد فواز، خالد فراج، على الحميدي، هبة الحسين فايز المالكي، بشير الغنيم، شيماء سبت، ريماس منصور، سماء بكر يونس، وكوكبة مميزة من الفنانين.

وتزوجت أسيل عمران يوم 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع "هي وهو" الذي عرض على قناة “إم بي سي 1”.

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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٢١٥٤٢٧

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