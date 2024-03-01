حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة.

وذكرت دار الإفتاء، أن بعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.

واستقبلت دار الإفتاء، سؤال يقول (هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة إذا سمعت اسم النبي؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمصلي أن يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمع اسم النبي أو سمع الهاتف يقول "اللهم صل على محمد".