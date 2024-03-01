أمريكا تستهدف صواريخ حوثية شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي إنه شن ضربات، الخميس، ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على إكس، إن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأمس، قال زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، إن "الإجرام الصهيوني بمشاركة أمريكية وغربية تجاوز كل تصور وانتهك كل المحرمات".

وأشار الحوثي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإبادة بالتجويع ضد السكان في القطاع، لافتا إلى أن الإبادة الجماعية عنوان فظيع وخطير لما تشهده غزة ولا ينبغي أن "يمر على مسامعنا بشكل عادي".

وأكد الحوثي أن الغرب وعلى رأسه أمريكا يناقض بشكل تام العناوين التي يرفعها ويدعي أنه من رعاتها، موضحا أن جيش الاحتلال يواصل إجرامه على أعتاب الشهر السادس بحماية وشراكة أمريكية وغربية.

وأوضح الحوثي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جعل من تجمع الأهالي المحاصرين على شاحنات الإغاثة شمال القطاع فخا يستهدفهم، مؤكدا أن المجاهدين في قطاع غزة يواصلون القتال ببسالة ويتصدون للعدو في كل المحاور.