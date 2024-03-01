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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو مرعب لتيك توكر أثناء تعرض منزله للقصف بلبنان ..شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس تم تداوله على نطاق واسع وذلك  عبر تطبيق التيك توك الكثير من تعاطف رواد السوشيال ميديا وحظي في الوقت نفسه بألاف المشاهدات.

فقد وثق المقطع ظهور التيك توكر أثناء بث مباشر وذلك لحظة القصف الإسرائيلي والذي استهدف منزل جيرانه  بمدينة صدّيقين جنوبيّ لبنان.

وقد أكد التيك توكر وذلك خلال بث مباشر أن الصاروخ قد سقط بجانبه مباشرة ثم انقلبت الغرفة كما يقولون رأسا على عقب ولم يعرف ماذا حدث فقد كان تفكيره ينصب فقط في اصطحاب أهله والخروج من المنزل .

في النهاية تمني أن تقف تلك الحرب بأسرع وقت .يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@trtarabi/video/7341029616334753029?_r=1&_t=8kIgcy1Qh8g⁣
 

مقطع فيديو تطبيق التيك توك القصف الإسرائيلي جنوبي لبنان مقطع الفيديو

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