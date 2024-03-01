اليمن يدين مجز.رة الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في "دوار النابلسي"

أدانت واستنكرت الجمهورية اليمنية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين اللاجئين في "دوار النابلسي" قرب شارع الرشيد شمال قطاع غزة، والذي خلف العشرات من الشهداء والمصابين المدنيين، من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إلى أن الاستمرار في ارتكاب هذه المجازر وقصف مراكز النزوح واماكن تقديم المساعدات جرائم حرب وعقاب جماعي للأبرياء تستهدف التهجير القسري بالقتل والقوة.

وأكدت أن الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل تقتل السلام كل يوم وتصنع الإرهاب والتطرف في المنطقة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي عموما ومجلس الأمن بشكل خاص، إلى اتخاذ اجراءات فورية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحياة الكريمة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.