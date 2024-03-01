انخفاض في أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 1 مارس 2024

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 1 مارس 2024 حيث تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس كما تراجعت غالبية أسعار الفاكهة.
أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق
سعر الطماطم اليوم
سعر كيلو الطماطم: 9.6 جنيه متراجعا 50 قرشا.
سعر البطاطس اليوم
سعر كيلو البطاطس: 15 جنيه متراجعا 20 قرشا.
سعر كيلو الليمون اليوم
سعر الليمون: 23.79 جنيه مرتفعا 50 قرشا.
سعر البامية اليوم
سعر كيلو البامية: 39.60 جنيه متراجعا 60 قرشا.
سعر الملوخية اليوم
سعر كيلو الملوخية: 16.16 جنيه متراجعا جنيه واحد.
سعر الكوسة اليوم
سعر كيلو الكوسة: 16.16 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق
سعر الموز اليوم
سعر كيلو الموز البلدي: 15.64 جنيها مرتفعا جنيه.
سعر التفاح المحلي اليوم
سعر كيلو التفاح المصري: 36.43 جنيه متراجعا 4 جنيهات.
سعر الخوخ اليوم
سعر كيلو الخوخ: 29 جنيه متراجعا جنيه.
سعر البرقوق اليوم
سعر كيلو البرقوق: 33 جنيها متراجعا جنيه واحد.