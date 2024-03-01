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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض في أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 1 مارس 2024

صدى البلد

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 1 مارس 2024 حيث تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس كما تراجعت غالبية أسعار الفاكهة.

أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق 

سعر الطماطم اليوم

سعر كيلو الطماطم: 9.6 جنيه متراجعا 50 قرشا.

سعر البطاطس اليوم

سعر كيلو البطاطس: 15 جنيه متراجعا 20 قرشا. 

سعر كيلو الليمون اليوم

سعر الليمون: 23.79 جنيه مرتفعا 50 قرشا.

سعر البامية اليوم 

سعر كيلو البامية: 39.60 جنيه متراجعا 60 قرشا. 

سعر الملوخية اليوم

سعر كيلو الملوخية: 16.16 جنيه متراجعا جنيه واحد.

سعر الكوسة اليوم

سعر كيلو الكوسة: 16.16 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق 

سعر الموز اليوم

سعر كيلو الموز البلدي: 15.64 جنيها مرتفعا جنيه.

سعر التفاح المحلي اليوم

سعر كيلو التفاح المصري: 36.43 جنيه متراجعا 4 جنيهات.

سعر الخوخ اليوم

سعر كيلو الخوخ: 29 جنيه متراجعا جنيه.

سعر البرقوق اليوم

سعر كيلو البرقوق: 33 جنيها متراجعا جنيه واحد.

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