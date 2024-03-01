استمرار إقبال السياح على مطار الغردقة الدولي خلال الموسم السياحي الشتوي

إقبال كبير يشهده مطار الغردقة الدولي خلال الموسم السياحي الشتوي، حيث تشهد اليوم الجمعة وصول 77 رحلة جوية من مختلف دول العالم، بنقل أكثر من 15 ألف سائح على مدار 24 ساعة. وفقاً للبيانات الزمنية، فقد شهدت هذه الرحلات تنوعاً في جنسيات السياح، مما يعكس الثقة المتجددة في منطقة البحر الأحمر كوجهة سياحية مفضلة.

وأكد الخبير السياحي، سامح جمعة، أن كافة القرى السياحية والمنتجعات بالغردقة تحقق نسب إشغال ممتازة خلال هذه الفترة، حيث تعمل الفنادق والمنتجعات بكفاءة على تجهيز أنفسها لاستقبال السياح المصريين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة مع الأجواء الدافئة التي تميز المنطقة.

تأتي هذه الزيادة في أعداد السياح بالتزامن مع الطلب المتزايد على الوجهات السياحية الدافئة خلال فصل الشتاء، ما يعكس الاستمرارية في جاذبية منطقة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية.