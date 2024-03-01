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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اكتشاف جواهر البحر الأحمر.. شعاب كارلوس ريف تأسر قلوب الغواصين العالميين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمتلك منطقة البحر الأحمر سحرًا لا يُضاهى في عالم الغطس، حيث تتوافد الآلاف من السياح سنويًا لاستكشاف أعماقها الساحرة. ومن بين هذه المواقع المدهشة التي تشد الانتباه بشكل خاص هي شعاب كارلوس ريف، التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع شهرةً وجاذبيةً في المنطقة.

تتميز شعاب كارلوس ريف بجمالها الطبيعي الخلاب، حيث تتكون من برجين مرجانيين يظهران كأنهما يرتفعان نحو سطح الماء، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الغطس بمختلف مستوياتهم من الخبرة. تعد هذه الشعاب بيئة مثالية لتنوع الحياة البحرية، حيث يمكن للزوار مشاهدة مجموعة متنوعة من الأسماك والكائنات البحرية الضخمة، مثل القروش وأبو مطارق النادرة.

وفي حديثه معنا، أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، أن شعاب كارلوس ريف تحظى بشهرة عالمية بين السياح الوافدين، حيث تُعتبر واحدة من المواقع المفضلة لمحبي الغوص عند زيارتهم للغردقة. كما أشار إلى أن المحميات في البحر الأحمر تقوم بتنفيذ برنامج مستمر لرصد ومتابعة حالة الشعاب المرجانية بهدف الحفاظ عليها وتوفير بيئة مثالية للحياة البحرية.

من جهته، أوضح الغواص محمود عبدالله أن شعاب كارلوس ريف تُعتبر واحدة من أجمل مواقع الغطس في الغردقة، نظرًا لكثافة الغابات المرجانية التي تضمها. وأضاف أن هذه الغابات تجذب الكثير من الزوار بفضل تنوع الحياة البحرية فيها، وخاصة الأسماك الضخمة مثل الجاك والتونة والبركودة.

تشكل شعاب كارلوس ريف مقصدًا مثاليًا لمحبي المغامرات تحت الماء، حيث يمكن للزوار استكشاف الكهوف المرجانية الرائعة التي تتواجد في الجانب الشرقي من البرجين، والتي تضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق لتجربة الغطس.

في الختام، يُعد كارلوس ريف ملاذًا طبيعيًا فريدًا من نوعه يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، حيث يمكنهم الاستمتاع بجمال الحياة البحرية واكتشاف أسرار العالم البحري بأمان وسهولة.

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