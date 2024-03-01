الخارجية الصينية تدين مجز.رة "دوار النابلسي" في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة، اليوم الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين اللاجئين في "دوار النابلسي" قرب شارع الرشيد شمال قطاع غزة، والذي خلف العشرات من الشهداء والمصابين المدنيين، من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أعربت الخارجية الصينية، عن صدمتها إزاء استهداف المدنيين أثناء تلقيهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الصينية: "غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة وعلى مجلس الأمن الدولي التحرك لوقف فوري لإطلاق النار، ونحث جميع الأطراف المعنية خاصة إسرائيل على وقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

ومن جانبها، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، على مجزرة شارع الرشيد عند دوار النابلسي، التي استشهد فيها عشرات الفلسطينين والمصابين فى غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على مجزرة دوار النابلسي: إن الحادث الذي وقع شمال غزة خطير ونحن نبحث التقارير.