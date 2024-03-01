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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

29 شركة ومؤسسة صناعية جديدة.. اليابان توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

اليابان
اليابان

أعلنت الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحظر على الجهات اليابانية التعامل معها في إطار العقوبات الغربية ضد موسكو، لتشمل 29 شركة ومؤسسة صناعية جديدة.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، جاء في بيان الخارجية إنه: "تم إضافة تدابير لحظر تصدير المنتجات التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الروسية".

وأضاف البيان أن "تم إدراج 29 شركة في القائمة، بما فيها مؤسسات "كلاشينكوف" و"ألماز-أنتي" و"إن بي أو بازلت" للصناعات العسكرية".

وتشمل القائمة أيضا شركة "أفيادفيغاتيل" لصناعة الطائرات، و"إن إي كي أورالفاغونزافود"  و"تسنياغ" و"أوفرورا" لصناعة الدبابات والقطارات والآليات الثقيلة.


وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أن بلاده ستوسع العقوبات ضد روسيا، بسبب الوضع في أوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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