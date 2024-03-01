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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكشف عن تفاصيل اختطاف طالب من شبرا وضبط المتهمين.. صور

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة إختطاف طالب وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
 
تبلغ لقسم شرطة شرطة شبرا من أحد المواطنين بإختفاء نجله (طالب "يدرس بالخارج" ويعمل فى مجال سفر العمالة للخارج) ، وتلقيه إتصالاً هاتفياً من هاتف نجله وتحدث معه أحد الأشخاص " غير معلوم لديه " ، وطلب منه مبلغ مالى وجوازات سفر وبعض الأوراق نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية) وإحتجازهم للمجنى عليه بشقة مستأجرة بنطاق محافظة الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهم والسيارة "المستخدمة فى الواقعة" ، وتحرير المجنى عليه.

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة, وأقر أحدهما بسابقة تعامله مع المجنى عليه بقصد تسهيل سفره للخارج  مقابل مبلغ مالى إلا أنه لم يف بذلك ولم يُعيد المبلغ المالى، فإتفق مع باقى المتهمين الآخرين وقاموا بإختطافه وإحتجازه بالشقة المشار اليها، لإجباره على إعادة المبلغ المالى.

وبمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين ، وإتهمهم بخطفه وإحتجازه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إطلاق سراح الخاطفين القاهرة النيابة العامة ضبط مرتكبى مديرية امن الشرقية واقعة إختطاف

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