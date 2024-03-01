فريدة الشوباشي تعليقا على الجرائم الإسرائيلية: دين أبوهم اسمه ايه

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن العدو الصهيوني لا يؤمن بأي شيء.

واستعارت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، من الشاعر جمال بخيت قوله: “دين أبوهم اسمه ايه”.

وأضافت فريدة الشوباشي أن "عدونا" يقتل ناس واقفين لتلقي المساعدات في مشهد حذرت منه القيادة السياسية في مصر. وأكدت الشوباشي أنه لا يوجد ما يبرر هذه الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد ناس عزل.

وأردفت فريدة الشوباشي أن الكيان الصهيوني المتغطرس لم يستطع حتى الشهر الرابع الآن أن يهزم "منظمة".

وأوضحت أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية وقتل للنساء والأطفال وصفتها بالممنهجة والحقيرة واللا إنسانية. وذكرت الشوباشي أن الكيان الصهيوني انتهى واسرائيل تكتب نهايتها، مشيرة إلى حجم المظاهرات داخل الدول الغربية التي كانت سابقاً تؤيد إسرائيل بشكل مطلق، بل وأصبحت الشعوب في هذا الدول تطالب بحقوق الفلسطينيين وتندد بالقتل والجرائم الإسرائيلية.