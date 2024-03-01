تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 75 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 24 فبراير الماضي حتى 1 مارس الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 24 فبراير*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع والعشرون للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024، ويشهد تنظيم 6 دورات تدريبية وهي: دورة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات، ودورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي، ودورة برامج التنمية المحلية المطور (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، فيما تستمر للأسبوع الثاني علي التوالي دورتي "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم"، و"إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة" ويستفيد من تلك الدورات 206 متدرباً من جميع المحافظات.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 15 مارس المقبل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين .

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاحتفال بذكري ليلة النصف من شعبان عقب صلاة العشاء بمسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وعدد من علماء الدين الإسلامي والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والأجهزة التنفيذية .

وقام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية سيراً علي الأقدام بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ يرافقهما الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فوده، سيارة الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، حيث جهزت السيارة بكل التقنيات الحديثة وكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية وأطقم من العاملين المدربين علي أعلي مستوي.

*الأحد 25 فبراير*

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتفقد معرض " أهلاً رمضان " والذي أقيم بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق بين محافظة جنوب سيناء، ومديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والالتزام بنسب التخفيض للسلع، مشيرًا إلى أن المحافظات مستمرة فى افتتاح معارض " أهلاً رمضان" لتوفير جميع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20 % عن مثيلاتها في الأسواق وبصفة خاصة (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات وكذا مستلزمات شهر رمضان) وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي .

والتقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، واستمع وزير التنمية المحلية لشرح واف لما تم من مجهودات المحافظة في ملف التحول الرقمي وجهود تأسيس المرصد الحضري والمنظومات الذكية، والتحول الرقمي، والمؤشرات، ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وأوضاع التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، مشيدا بجهود المحافظة في هذا المجال، وتفقد وزير التنمية المحلية المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

كما أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة شرم الشيخ، تفقد فيها مركز الرصد الأمني الموحد واستمع الوزير لشرح واف عن عمل المركز وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

*الاثنين 26 فبراير*

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة بالتوسع في تنظيم معارض داخلية بالتنسيق مع المحافظات لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية المتميزة التى تشتهر بها ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة المستمر للترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادى مصر الالكترونية، بما يعود بالنفع علي أصحابها لتوسيع مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر بالمحافظات، وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة .

*الأربعاء 28 فبراير*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة المنوفية معدات المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١٥ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

كما احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع والعشرون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ206 متدربًا من جميع المحافظات، مؤكدًا ان مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انتهى في أسبوعه التاسع والعشرون من تنفيذ 6 دورات تدريبية هي برنامج "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة" والذى استمر على مدار 10 أيام ، ودورة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات، ودورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي، ودورة برامج التنمية المحلية المطور (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، ودورة "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم".

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمعرض الرئيسي " أهلا رمضان 2024"، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة، وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معارض "أهلا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية يأتي بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين.

*الخميس 29 فبراير*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود الوزارة في تنفيذ عدد البرامج التدريبية بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات ، مشيرًا إلى أن الوزارة قد بدأت تنفيذ الدورات التدريبية الجديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات ضمن خطتها للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي تدعمها الوزارة بالإمكانيات والخامات اللازمة، وذلك في مجالات الملابس الجاهزة والنجارة والأثاث والجلود والأحذية، بتكلفة ٥٤٠ ألف جنيه، ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على التدريب بالمراكز الحرفية بالوزارة علي تنفيذ برنامج تدريبي لأول مرة لتدريب شباب العشوائيات فى ثلاث محافظات هي (الغربية – سوهاج – قنا) على بعض الحرف منها ( السباكة – الحدادة – النجارة... وغيرها ) وذلك على مدار ٣ شهور بتكلفة إجمالية ١٠٢,٤ ألف جنيه، موضحًا أنه تم البدء في الدورة التدريبية من يوم ١٥ يناير الماضي وحتى منتصف مارس القادم، وبلغ إجمالي عدد المتدربين ٣٨ متدربا من المناطق العشوائية منهم ٨ متدربين في محافظة سوهاج، و ١٥ متدرب في كل من محافظتي قنا والغربية.

وافتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" ومعرض "خيرات رمضان" بحديقة الحرية بحى غرب القاهرة ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان، ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة " أيادى مصر" ويستمر حتى يوم الخميس القادم ٥ مارس ٢٠٢٤ .

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 279 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلال الاجتماع على عدة قرارات هامة.

*الجمعة 1 مارس*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول مجالات وبرامج التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يتضمن تحقيق عدد من الأهداف والتدخلات الرئيسية والتي تهدف إلى دعم تعزيز القدرات المؤسسية على المستوى المحلي وتوفير تدريب متكامل لموظفي الإدارة المحلية وتعزيز القدرات، من خلال دعم وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مبادراتها المجتمعية والمحلية، وكذا برامج التنمية الريفية المتكاملة علي أرض المحافظات المصرية لاسيما في صعيد مصر.

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