سفر للعمل بالخارج.. ضبط مزارع نصب على مواطنين واستولى على أموالهم بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مزارع فى القناطر الخيرية لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج الا انه لم يلتزم بذلك واستولى على الأموال وهرب والقى القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مياحث القليوبية يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة القناطر الخيرية من 5 اشخاص يفيد بقيام مزارع بالتحصل منهم على مبالغ مالية بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على نحو 720 الف جنية ولم يفى بوعوده معهم .

وتوصلت جهود البحث الى ان المتهم استولى منهم على مبلغ جملته 720 الف جنيه لتسفيرهم للخارج بعقود الا انه لم يستطيع تدبير تلك العقود للسفر .

وفى أحد الاكمنه القى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.