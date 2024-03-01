أول تعليق من الكرملين على تصريحات أوستن بشأن حرب محتملة بين روسيا والناتو

وصف الكرملين، اليوم الجمعة، بيانا أدلى به وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن أوكرانيا واحتمال نشوب حرب بين روسيا والناتو بأنه "غير مسئول للغاية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية عن أوستن قوله للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس: "بصراحة تامة، إذا سقطت أوكرانيا، أعتقد أن حلف شمال الأطلسي سيخوض معركة مع روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن كلمات وزير الدفاع الأمريكي بشأن حرب محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تظهر أن واشنطن هي المعتدية.

وتساءلت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلجرام": “هل هذا تهديد مباشر لروسيا أم محاولة لإيجاد ذريعة لزيلينسكي؟ كلاهما مجنون. لكن الآن يرى الجميع من هو المعتدي – واشنطن".

وخلال خطابه، أشار لويد أوستن أيضًا إلى أنه وسط الصراع في أوكرانيا، تشعر دول البلطيق بالقلق بشأن ما إذا كانت "ستكون التالية".

وشدد أوستن على أنه بسبب التهديد الحالي للولايات المتحدة، من المهم دعم أوكرانيا وتزويد الجيش بالذخيرة اللازمة للمدفعية والدفاع الجوي.

وفي ديسمبر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمات بايدن بأنها هراء.