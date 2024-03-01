لبنان يدعو لتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في مجز.رة شارع الرشيد

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، القتل المتعمد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العزّل وجرح المئات من خلال قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لطوابير المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد في غزة، ضمن إطار سياسة تجويع الشعب الفلسطيني وإبادته بصورة جماعية، مما يدفعه الى اليأس ويصب الزيت على النار ويضعف فرص السلام العادل والشامل.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان، إلى "إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات وللحؤول دون إفلات الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب".

وجددت الخارجية اللبنانية التأكيد على "أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني الصارخة في غزة، من خلال اتخاذ مواقف دولية حازمة بإمتثال إسرائيل، أسوة بغيرها من الدول، للقانون الدولي الإنساني، والسماح بالإيصال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار لإنهاء هذه الحرب العبثية التي تزيد التطرف والحقد، ولا ينتج عنها سوى المآسي والويلات، وتؤسس لحروب وصراعات مستقبلية وقودها الأبرياء العزّل".