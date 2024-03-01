تموين القليوبية : توزيع 379 طن سكر على المواطنين

أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المديرية قامت بتنظيم آلية توزيع كميات السكر المخصصة للمحافظة بإجمالي 379.5 طن سكر بالمدن والقرى حتى الآن بسعر 27 جنيها للكيلو.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار وتعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار عبدالله إلى انه تم توزيع كمية قدرها 350طن بقليوب، وكمية قدرها طن بكفر شكر، وكمية قدرها 5 طن بحي شرق شبرا الخيمة، وكمية قدرها1.5طن ببنها، وكمية قدرها 9 طن بقها، وكمية قدرها 7 طن بالخانكة، وكمية قدرها 6 طن بطوخ.

وأضاف أنه تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة، وتم طرحها بالأسواق.