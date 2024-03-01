مع توافد مئات المشيعين إلى جنازة نافالني.. تحذير خطير من الكرملين

حذر الكرملين من أن أي تجمعات غير مصرح بها لدعم زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، الذي سيتم دفنه، اليوم الجمعة في موسكو، ستنتهك القانون.

وجاء ذلك في وقت دعا فيه فريق المعارض الروسي إلى مسيرات للمشاركة في جنازته التي حضر إليها مئات الأشخاص في موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قوله إنّ “أيّ تظاهرة غير مرخصة ستشكل انتهاكا للقانون. وبالتالي، فإن أولئك الذين يشاركون فيها سيتحمّلون المسؤولية، وفقاً للقانون الحالي”.

وفي مكالمة مع الصحفيين، رفض بيسكوف، إعطاء أي تقييم لنافالني كشخصية سياسية وقال إنه ليس لديه ما يقوله لعائلة نافالني.

واحتشد مئات الروس، يوم الجمعة، قرب كنيسة في موسكو حيث ستقام جنازة المعارض أليكسي نافالني وسط انتشار كثيف للشرطة.

وتشكّل طابور كبير أمام الكنيسة الواقعة في جنوب شرق موسكو، وكان البعض يبكي والبعض الآخر يحمل أزهارا، فيما أقامت الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة حواجز في جميع أنحاء المنطقة.