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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

كرم جبر: دورنا ترخيص ومراقبة وسائل الإعلام وضبط الإعلانات ونهتم بنشر الوعي

كرم جبر، رئيس المجلس
كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس في الأساس يتولى التنظيم ولكن لا يمتلك أدوات إعلامية بمعنى أنه لا يمتلك جرائد ولا مجلات ولا قنوات تليفزيونية حتى لا يكون خصم وحكم في نفس الوقت، والتنظيم يأتي من عدة أشياء أولها ترخيص جميع إصدارات الصحف والبوابات الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، ويتم إصدار ترخيص من المجلس وفقا لضوابط محددة للقانون.

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون التي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "الإعلام.. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير".

وتابع جبر: "الأمر الثاني هو المراقبة، فلدينا لجنة شكاوى بها مستشارين من مجلس الدولة تتلقى الشكاوى من مختلف الجهات ويتم فحصها، وفي أي شكوى يجب أن نفرق بين أمرين القضايا المتعلقة بقضايا إعلامية وفقا للضوابط والقوانين والأكواد الإعلامية، أو الشكوى التي تحمل وقائع سب وقذف هذه مكانها النيابة والمحاكم وليس المجلس، لأن المجلس لا يمتلك محامين ولا دفاع ولا إجراءات قانونية، نحن فقط نمتلك الإحالة وقت حدوث المخالفة، ونمتلك أيضاً الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأهمها الغرامة ومنع من الظهور لمدة محددة، والأمر الآخر هو الأكواد الإعلامية وهى تتضمن السياسات الواجب اتباعها في القضايا مثل قضايا المرأة في وسائل الإعلام، فيجب أن تلتزم وسائل الإعلام بعرض النماذج الجيدة للمرأة ولا تسفه قدرها ولا تحط من شأنها وهكذا".

‏وأوضح جبر "بالنسبة للإعلانات، يجب الالتزام بالضوابط الأخلاقية، وألا يكون فيها تسفيه أو أمور غير أخلاقية، وهناك مشروع قانون لتنظيم الإعلانات درسناه مع وزارة الصحة وهيئة الدواء ومع هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ووزارة العدل، يختص بتنظيم الإعلانات، وذلك بسبب وجود شكاوى من عدم ضبط الإعلانات خاصة الإعلانات الخاصة بالأدوية".

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "‏أما إذا تحدثنا عن الخطة الاستراتيجية التي نعمل عليها فحن نهتم كثيراً بالسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، والتقرير الأخير لنا لعام ٢٠٢٤ اهتم جدا بالإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، ونعمل على آليات لتنفيذ مخطط ينظم الإعلام الرقمي، فنحن نعلم أن كل الدول تعاني من مشكلة عدم السيطرة على السوشيال ميديا، ولكننا نحاول تنظيم هذا الأمر من خلال ضوابط قانونية في حالة المخالفة".

واستكمل: "الأمر الذي أهتم به في هذا الموضوع هو نشر الوعي، فيجب أن نرفع درجات الوعي لدى الناس وهى مسئولية كبيرة لوسائل الإعلام المختلفة خاصة برامج التوك شو التي يجب أن تضع هذه الموضوعات في الأجندة الخاصة بها".

الكاتب الصحفي كرم جبر جرائد الصحف القنوات التليفزيونية

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