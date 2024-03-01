الصحة في غزة: استشهاد 193 فلسطينيا وإصابة 920 خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 193 فلسطينيا وإصابة 920 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت صحة غزة، أنه استشهد 30228 فلسطينيا وإصابة 71377 جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم كالتزام واجب التنفيذ يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال.

وأضافت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، "بدون ذلك يبقى المجتمع الدولي ينتج المزيد من الفشل ويفقد أية مصداقية له، بل يعتبر مشاركًا بإبادة شعبنا".

وقالت "الخارجية": "بعيد مجزرة شارع الرشيد المروعة خرج علينا نتنياهو ليكرر اسطوانته المشروخة بشأن حرب الإبادة على شعب فلسطين، معترفًا بأنه يواجه الضغوط الدولية ويفشلها بشكل متعمد خاصة ما يتعلق بعدم اكتراثه بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، والأكثر خطورة أنه تجاهل تمامًا حقيقة المجزرة التي ارتكبها بحق مدنيين عزّل أنهكهم الجوع والعطش بفعل قراراته العنصرية، وكأن الذين قتلوا مجموعة من الخراف لا يستحقون من رئيس وزراء إسرائيل أية لفتة أو اعتذار أو إدانة لذبحهم، بل تجاهل نتنياهو قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 800 آخرين".

ورأت "الخارجية" أن "هذا التجاهل لا يختلف عن وصف الفاشي بن غفير لشعب فلسطين بالغوغاء أو وصف غالانت لهم بالحيوانات البشرية، بل يترجمه وإن بلغة مختلفة لا تخفي حجم الكراهية والعنصرية والانتقام في تعامل الاحتلال مع شعبنا وإنكاره لحقه بالحياة".