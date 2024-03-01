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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زياد كمال يشارك في التدريبات الجماعية اليوم استعدادا للقاء سوار الغيني

صدى البلد

شارك زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً للقاء سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان زياد كمال غاب عن الزمالك في الفترة الماضية  بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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