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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

التناغم بين النص والعرض المسرحي في انطلاق ورشة "الرحلة" بالمركز الثقافي بطنطا

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد المركز الثقافي بطنطا، انطلاق أولى فعاليات الورشة المسرحية "الرحلة.. من النص إلى العرض"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال الفترة من 29 فبراير إلى 6 مارس الحالي، في سياق خطط وزارة الثقافة.

تحدث الكاتب والناقد المسرحي طارق عمار عن التناغم بين النص والعرض المسرحي، مؤكدا أن الرسالة الأساسية للمسرح هي الترفيه مع نشر قيمة والتحدث مع أكثر من مستوى، منوها إلى ضرورة وصول المشاهد إلى فهم العرض ولا يتحقق ذلك الا بالتناغم بين فكرة النص وإخراج العرض المسرحي.

الورشة مجانية وتعنى بهواة الإخراج والكتابة وأيضًا للتثقيف التمثيلي، وتقدمها الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبإشراف المخرج المسرحي سامح عثمان.

تأتي الورشة تزامنًا مع عروض نوادي المسرح المقام حاليا علي مسارح قصور الثقافة بالمحافظات، وتقدم بالمركز يوميا في الواحدة ظهرا والرابعة عصرا محاضرات الورشة، بالإضافة إلى تدريبات عملية على أداء المسرح تدريب المخرج المسرحي محمد الطايع.

المركز الثقافي بطنطا النص إلى العرض الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة

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