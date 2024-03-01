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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن تحذيرالأرصاد وارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

درجة الحرارة ستصل إلى ٣٠ درجة مئوية اليوم والأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الانخداع في هذا الطقس وتخفيف الملابس، كما إن هناك كتل هوائية حارة قادمة من الصحراء ستسبب في شعور المواطنين اليوم بالحرارة رغم أننا مازلنا في فصل الشتاء؛ ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية و متى ستنخفض درجات الحرارة و تعود لمعدلاتها الطبيعية. كل هذا ستشاهدونه خلال الفيديو.

الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية اعلنت  حالة الطقس اليوم ، مشيرة إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء. من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم  

و عن سبب الشعور بارتفاع درجة الحرارة فإن البلاد تتأثر  بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة و نشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من  القاهرة الكبرى والوجه البحرى و مدن القناة و السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، وفق بيان هيئة الأرصاد.
وقد تؤدى  إثارة الرمال والأتربة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق .ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية . واعتبارا من يوم السبت سنشهد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يعقب هذا الارتفاع انخفاض فى درجات الحرارة؛ لذلك يجب عدم الإنخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد. كما يفضل عدم رى محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.
لذلك تنصح هيئة الأرصاد بضرورة عدم الانخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد. كما يفضل عدم رى محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

وبالنسبة لحالة البحرين فإن حالة  البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحيه جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

و من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
وقالت إن اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وتعتبر هذه أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على مدار هذا الأسبوع.
وأضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وهي مرتفعة في درجات حرارتها، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وزيادة درجات الحرارة.
وأشارت إلى أن اليوم يسود طقس ربيعي حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من السواحل الشمالية وسيناء.
ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة المساء يسود طقس بارد خلال فترة الليل وخاصة في الساعات المتأخرة، منوهة بأن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة خلال فترة الليل، محذرة من أن الانخفاض في درجات الحرارة يصل لـ 15 درجة مئوية.

و نختتم مشاهدينا تغطيتنا الجوية الان مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية
القاهرة 30 17
المنصورة 29 17
الزقازيق 29 17
بورسعيد 29 16
الإسماعيلية 30 14
السويس 29 15
العريش 27 14
شرم الشيخ 28 17
الإسكندرية 27 14
العلمين الجديدة 26 14
مطروح 25 12
شلاتين 25 17
الفيوم 29 15
بني سويف 29 14
المنيا 30 12
أسيوط 30 11
سوهاج 30 14
قنا 31 14
الأقصر 31 15
و اخيرا ..أسوان 32 16
 

درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد رينال عويضة صدى البلد الأرصاد الجوية

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