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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تقييم قرارها بشأن الأونروا..

المفوضية الأوروبية تعلن زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية تزيد الدعم للفلسطينيين

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تخصيص 68 مليون يورو إضافية لدعم السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة ليتم تنفيذها من خلال الشركاء الدوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

يأتي هذا بالإضافة إلى 82 مليون يورو من المساعدات المتوقعة التي سيتم تنفيذها من خلال الأونروا في عام 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.

وستشرع اللجنة في دفع 50 مليون دولار من مظروف الأونروا الأسبوع المقبل.

وعلاوة على ذلك، خصصت اللجنة 125 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لعام 2024. وتتعاقد اللجنة على أول 16 مليون يورو اليوم.

وكما هو منصوص عليه في 29 يناير، قيمت اللجنة قرارها بتمويل الأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي قدمت في 24 يناير والتي تورط العديد من موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر. وأخذت في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها اللجنة من الأونروا.

ورحبت اللجنة بالتحقيق الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية لإلقاء الضوء على الادعاءات الخطيرة ضد موظفي الأونروا. وعلاوة على ذلك، تثني على الأمم المتحدة لإنشاء فريق مراجعة مستقل بقيادة كاثرين كولونا لتقييم ما إذا كانت الوكالة تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على ادعاءات الانتهاكات الخطيرة.

الهلال الأحمر المساعدات الانسانية المفوضية الأوروبية تمويل الأونروا فلسطين موظفي الأونروا

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