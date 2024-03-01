الدولي للجمباز يُدرج رياضة ذوي الإعاقة إلى فروع اللعبة

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، على مقترح بضم الجمباز البارالمبي وجمباز ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى نشاطات الاتحاد الدولي ليصبح أحد فروع اللعبة.



جاء هذا على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز المقام فى أوغندا بحضور الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.



وكان الاتحاد الدولي قام فى العام الماضي بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وتضم العديد من الشخصيات وخبراء في الرياضات البارالمبية ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذلك من اجل إعداد ملف وتصور كامل عن إمكانية ضم رياضة الجمباز البارالمبي وجمباز ذوي الاحتياجات الخاصة إلى نشاطات الاتحاد الدولي،

وانهت اللجنة برئاسة إيهاب آمين عملها ورفعت تقريرها النهائي الي المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز وتمت الموافقة علي المقترح وعرضه على الجمعية العمومية في أكتوبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة لاعتماده.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن اللجنة عملت على مدار العام الماضي في دراسة الأمر من كافة الجوانب، بما في ذلك الأمور الفنية، وجاء القرار بضم الفرع الجديد إلى فروع لعبة الجمباز.

واضاف أمين، أن الاتحاد المصري سيعمل خلال الفترة المقبلة وفور اعتماد القرار في عمومية الاتحاد الدولي، على وضع خطة كاملة هدفها احتواء ممارسي الجمباز من ذوي الإعاقة والاحياجات الخاصة، وتوفير كامل الرعاية لهم وتذليل كافة العقبات التي قد تقف أمام طريق ممارستهم للعبة.

واشار مين، إلي الدور الكبير والفعال التي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمج ذوي الهمم مجتمعياً وأن الاتحاد المصري للجمباز يقدر تماما أهمية توفير مظلة رسمية للمارسي الجمباز من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وسيتم تشكيل لجنة خاصة تتولى وضع جداول وشكل المسابقات، بما يضمن أيضا وجود منتخبات قوية تستطيع المنافسة في كافة المحافل القارية والدولية.