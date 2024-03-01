دينا فؤاد في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة دينا فؤاد، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت دينا فؤاد بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه توب بالون الاسود مع بنطال جينز وتركت خصلات شعرها فوق كتفيها،ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.





تعاقدت الفنانة دينا فؤاد ، علي المشاركة في بطولة مسلسل “ حق عرب ” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

ومن المقرر أن تقوم دينا فؤاد ، بالبطولة النسائية امام بطل العمل أحمد العوضي ، بعد ترشيح عدد من الفنانات للعمل منهن حلا شيحا وهدي المفتي .

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد منالقضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.





ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى،وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار،عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.