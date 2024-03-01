انطلاق معرض "جسر فني بين القاهرة ونيويورك" للترويج السياحي لمصر في أمريكا

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة، انطلق معرض الفنون التشكيلية "جسر فني بين القاهرة ونيويورك" والذي يُقام بجاليري سفيرا وفانشورا بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم بتنظيم المعرض الفنانة المصرية شيرين بدر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرت توداي للفنون، و اليساندا سافيرا الرئيس والقيم الفني لجاليري سافيرا وفانشورا، ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لعشرة من الفنانين المصربين.

ويعكس المعرض تطور الحركة الفنية المصرية المعاصرة حيث يسلط الضوء على لوحات فنية متخصصة في الفن الحديث والمعاصر والتصميم والهندسة المعمارية بهدف إشراك وربط الفنانين من المجتمعات المختلفة في العالم وتعزيز وعرض أحدث الفنانين، والمصممين، والمهندسين المعماريين في بيئة معاصرة وبديلة.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن رعاية الهيئة لهذا المعرض تأتي في إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي من بين أهدافها إلقاء الضوء على المقصد المصري كوجهة حديثة معاصرة نابضة بالحياة، حيث يعكس هذا المعرض تطور الحركة الفنية المصرية المعاصرة ويسلط الضوء على مواهب الفنانين المصريين الذين يقدمون رؤية مبتكرة ومتنوعة للفن المعاصر.

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