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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 لاعبا يمثلون منتخب الخماسي الحديث بكأس العالم بالجامعة الأمريكية

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للخماسي الحديث عن قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التي تقام خلال الفترة من 4 حتى 11 مارس الجاري، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

وتضم قائمة الفراعنة في بطولة كأس العالم، 12 لاعبًا ‏بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات، ‏وجاءت القائمة على النحو التالي: ‏

اللاعبون: أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.‏

اللاعبات: هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، ملك إسماعيل، زينة عامر‏، فريدة خليل.

وأكدت 50 دولة مشاركتها في البطولة وهم: الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، ‏البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو ، كندا، شيلي، الصين، التشيك، ‏أستونيا، فنلندا ، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان ، جواتيمالا، المجر، الهند ، أيرلندا، إيطاليا، ‏اليابان، كازاخستان، كوريا ، الكويت ، كيرجستان ، لاتفيا، ليتوانيا، مالي، المكسيك، نيوزلندا ، بيرو، بولندا، ‏إسبانيا، السويد، البرتغال، السعودية ، سويسرا، تركيا، تايلاند، الإمارات ، أوغندا، أوكرانيا، أمريكا، كرواتيا، صربيا ، فريق اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتعد بطولة كأس العالم للخماسي الحديث من أهم البطولات التي يهتم بها الاتحاد الدولي للعبة حيث تحظى البطولة باهتمام كبير من جميع دول العالم، ويشارك بها عدد كبير من اللاعبين البارزين والمتميزين فيها على مستوى العالم من أجل حصد نقاط إضافية لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

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بوركينا فاسو بطولة كأس العالم كأس العالم للخماسى الحديث كأس العالم للخماسي منتخب الخماسي الحديث

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