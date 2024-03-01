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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح النيل للأدوية ترتفع 100% وتسجل 140 مليون جنيه خلال 7 أشهر

شركة النيل للأدوية
شركة النيل للأدوية

أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2023-2024، بنسبة 100.5% على أساس سنوي.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 139.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير 2024، مقابل 69.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وحققت النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل،  صافي ربح بعد الضريبة بلغ 96.02 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 766.66 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 500.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية 

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 119.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.005 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

اعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح  158.4 مليون جنيه.

منتجات الشركة 

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية في الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

النيل للادوية صناعة مستحضرات التجميل أرباح ايرادات القابضة للادوية

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