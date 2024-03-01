الحرية المصري: الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة تساهم في خفض الأسعار

قال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إن تسلم مصر الدفعة الأولى اليوم بقيمة 5 مليارات دولار، لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبدأ في تحريك السوق وتقليل حالة الركود خاصة وأن هذا بدأ يوضح بالفعل على الأسواق في انخفاض اسعار السلع والموارد الأساسية.

واضاف مهنى، أن تواكب هذه الصفقة مع جلسات الحوار الوطني، ومحاولاته لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تقديم مقترحات إلى الحكومة واعفاء بعض البضائع من الضريبة الجمركية لمدة ٦ اشهر، وموافقة الحكومة على ذلك، سيؤثر بشكل كبير على الأسواق واسعار السلع الأساسية لدى المواطنين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من جميع المشروعات هو المواطن البسيط الذي يعاني من غلاء الأسعار.



وتابع عضو مجلس النواب، أن حصول مصر على عائد من المشروع بنسبة 35٪، يعتبر خطوة عظيمة لانه سيساهم في إدخال العملة الأجنبية باستمرار وحل أزمة الدولار فيما بعد بشكل دائم وانخفاض سعره في الموازي، ولذلك فإن المشروع له أهمية بالغة من جميع الجهات.



وأكد مهنى، أن نجاح هذه الصفقة وتنفيذها على أرض الواقع سيكون بوابة لفتح آفاق الاستثمار الخارجي والعمل داخل مصر، مما يساهم في توافد المستثمرين لمصر وتنفيذ عدد كبير من الاستثمارات وعودة السياحة مرة أخرى كمورد رئيسي لدخول العملات الأجنبية توفرها دائما.