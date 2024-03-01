عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة تساهم في خفض الأسعار

صدى البلد

قال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إن تسلم مصر الدفعة الأولى اليوم بقيمة 5 مليارات دولار، لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبدأ في تحريك السوق وتقليل حالة الركود خاصة وأن هذا بدأ يوضح بالفعل على الأسواق في انخفاض اسعار السلع والموارد الأساسية.

واضاف مهنى، أن تواكب هذه الصفقة مع جلسات الحوار الوطني، ومحاولاته لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تقديم مقترحات إلى الحكومة واعفاء بعض البضائع من الضريبة الجمركية لمدة ٦ اشهر، وموافقة الحكومة على ذلك، سيؤثر بشكل كبير على الأسواق واسعار السلع الأساسية لدى المواطنين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من جميع المشروعات هو المواطن البسيط الذي يعاني من غلاء الأسعار.


وتابع عضو مجلس النواب، أن حصول مصر على عائد من المشروع بنسبة 35٪، يعتبر خطوة عظيمة لانه سيساهم في إدخال العملة الأجنبية باستمرار وحل أزمة الدولار فيما بعد بشكل دائم وانخفاض سعره في الموازي، ولذلك فإن المشروع له أهمية بالغة من جميع الجهات.


وأكد مهنى، أن نجاح هذه الصفقة وتنفيذها على أرض الواقع سيكون بوابة لفتح آفاق الاستثمار الخارجي والعمل داخل مصر، مما يساهم في توافد المستثمرين لمصر وتنفيذ عدد كبير من الاستثمارات وعودة السياحة مرة أخرى كمورد رئيسي لدخول العملات الأجنبية توفرها دائما.

أحمد مهني الحرية المصرى جلس النواب مجلس النواب الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

قبل مواجهة يانج أفريكانز | صور من داخل غرفة ملابس الأهلي

استئناف تمويل «الأونروا».. أوروبا: إسرائيل لم تقدم دليلا لتورط موظفيها بـ«طوفان الأقصى»

مصر الأولى في أفريقيا .. قائمة الدول الأكثر تأثيرا من حيث القوة الناعمة

التعليم في أسبوع| تنبيه عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. قرار مهم بخصوص جدول الثانوية العامة

السعودية تعلن توجيه أكثر من 400 شاحنة إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة

دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريام فارس تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

امرأة تعثر على حيوان خطير في أودر أونلاين بالصين.. صورة

نشرة المرأة والصحة| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها الجريئة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان خطوبتها

موقف محرج لعروس أثناء حفل زفافها.. صور

فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ