الأحد.. احتفالية الشعراء الفائزين بمعرض الكتاب

يقيم بيت الشعر العربي -بمقره ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش، في السابعة مساء بعد غد الاحد، احتفالية بالشاعرين الكبيرين: جمال القصاص وعبده المصري، الفائزين بجائزتي أفضل ديوان فصحى وعامية في الدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.



يشارك في الاحتفالية الشاعر والناقد د. محمد السيد إسماعيل، متحدثا عن ديوان "كانت هنا موسيقى"للشاعر جمال القصاص، والشاعر والناقد: محمد علي عزب، متحدثا عن ديوان "الحياة ماكانتش أحلى"للشاعر عبده المصري.



يُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معارض الكتب العالمية بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بلغ عدد زوار المعرض حوالي مليوني شخص سنوياً.