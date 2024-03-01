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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس السيء حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة على بعض المحافظات، وفقا لتسجيلات محطات الأرصاد الجوية.

القاهرة 30 درجة 
️الإسكندرية 28 درجة 
️أسيوط 30  درجة
️ الأقصر 31  درجة 
️أسوان  31 درجة 

رياح مثيرة للرمال والاتربة 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان: “تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، الرؤية الأفقية الآن علي سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة”.

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد أجواء حارة نهارا علي كافة الانحاء، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يتسبب في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على غالبية أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون حار نهارا على معظم الأنحاء بارد ليلا حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 30 درجة، وتنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والاتربة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة الصحراء الغربية وشمال الصعيد كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

وأضافت: وتكون هذه الأجواء هي المؤثرة خلال الطقس اليوم، الجمعة، ولكن سرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة غدا السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، بعدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية صحراوية تعمل على ️رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، ️قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ونصحت هيئة الأرصاد المزارعين، بعدم ري محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية  العظمى 27 والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء  العظمى 28 والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد  العظمى 30 والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد  العظمى 32 والصغرى 16 درجة

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