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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

2.5 مليون جنيه .. تفاصيل سرقة حلمي بكر قبل وفاته

صدى البلد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

تعرض حلمي بكر في أيامه الأخيرة للسرقة من مدير أعماله، وأجلت محكمة جنح العجوزة،  أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون و800 ألف جنيه بزعم إدخاله في مشروع وهمي لجلسة 29 يناير الجاري للاطلاع على حافظة مستندات قدمها دفاع المتهم للمحكمة.

وفاة حلمي بكر | أسباب صادمة وراء مرضه

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وتبين فى  أمر الإحالة أن المتهم "نور.أ" في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، استولى على مبلغ مالي من المجني عليه حلمي عيد محمد بكر، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.

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