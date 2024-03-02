فيها كل ما تحتاجه.. تجار دمياط يطرحون شنطة اقتصادية من ياميش رمضان بدمياط

روحانيات خاصة وطقوس رمضانية متميزة ومختلفة يمتاز بها السوق الدمياطى، خاصه عند تجار التمور والياميش في دمياط، فنجد الزينة الرمضانية والفوانيس في المحال التجاريه وفي محيط المحال مما يجذب اليها الانظار والرواد من جميع انحاء المحافظة.

الشنطه الاقتصادية الرمضانية

ونظرا لارتفاع الأسعار، ابتكر تجار دمياط شنطة اقتصادية رمضانية وهى عبارة عن شنطة تضم الكثير من الأنواع المختلفه للياميش والتمور لكن باوزان متنوعة وأحجام متوسطه تتيح للأسر الدمياطية شراء أنواع مختلفه من الياميش وليس بكميات واوزان كبيرة.

ويقول محمد حرب تاجر تمور وياميش بدمياط " لصدى البلد " ، ان الاقبال هذا العام كبير على شراء الشنطة الاقتصادية للياميش ، حيث أن الشنطة بها أنواع مختلفة من الياميش وكميات قليلة من الياميش ووزنها يبدأ من ثمن كيلو ويصل إلى كيلو حسب النوع، وهى اقتصادية وموفرة جدا لأى أسرة.

سعر الشنطه يبدا من ٢٠٠جنيه وأشار إلى أنه توارث مهنة العطارة وبيع التمور وياميش رمضان عن والده وجده حيث نعمل في هذا المجال منذ عشرات السنين ونراعى دايما الظروف الاقتصادية وتبدأ سعر الشنطة الاقتصادية من ٦٠٠ جنيه واحيانا نجهز شنطة ب٢٠٠ ج فقط حسب احتياج المواطن.

وتابع، أن الدمايطة اهم طقوس خاصة كل عام مع قرب شهر رمضان وهو شراء الياميش على الرغم من ارتفاع الأسعار ولهذا فكروا في الشنطه الاقتصادية مع عمل عروض أيضا على الانواع المختلفة من الياميش.