هل تنجح قرارات الحكومة في وقف التعدي على أملاك الدولة؟

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أملاك الدولة، أسوة بما يتم فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية.



وقال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار وقف الدعم قرار عقابي ولكنه غير رادع، موضحا أن مجلس النواب وافق سابقا على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف، رغم أن الأرض الزراعية تكون ملك المخالف، عكس أملاك الدولة.

وتابع المغاوري لـ صدى البلد، أن جعل جريمة التعدي على املاك الدولة، جريمة مخلة بالشرف، يكون أكثر ردعا.

وأردف أن مجلس النواب ناقش هذا الامر، حيث عقدت لجنة الإدارة المحلية خلال الأسبوع المنقضي اجتماع بحضور للواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، وتم استعراض جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.



وأردف أن هناك تعديات هائلة على أملاك الدولة ولم تسترد حتى الآن، وهو ما يجب أن يكون هناك حلول واقعية تضمن استرداد الدولة لحقوقها.