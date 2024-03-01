وكيل غرفة التطوير العقاري يتوقع تراجع أسعار مواد البناء.. لهذا السبب

علق أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات على الصفقة الكبرى المتمثلة في تنمية مدينة رأس الحكمة بواسطة شراكة مصرية إماراتية.

وقال امجد حسنين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي، ان الاستثمار المباشر احد اهم الادوات التي يقاس بها قوة اقتصاد اي دولة كذلك يساهم في حل اغلب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول.

وتابع وكيل غرفة التطوير العقاري: صفقة تطوير رأس الحكمة هي اكبر صفقة استثمار مباشر حصلت مصر بموجبها على 35 مليار دولار.

السوق السوداء

واوضح أمجد حسنين أن الاثار الايجابية للصفقة بدأت تظهر حيث تراجعت اسعار الدولار في السوق السوداء بنسبة كبيرة للغاية اضافه الى استقرار سعر الصرف واستقرار اوضاع العديد من الشركات.

وتوقع وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تراجع اسعار كافة مواد البناء خلال الفترة القادمة.