محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح معرض أهلا رمضان بالحامول .. صور

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، افتتاح منفذ جديد لمعرض "أهلًا رمضان" بمركز الحامول أمام مستشفى الحامول المركزى، مشيراً إلى أنه واحد من العديد من المعارض التي يتم افتتاحها في جميع أنحاء المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان 2024.

حضر افتتاح هذا المعرض، اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمهندس حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ووليد سكر نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن هذه المعارض تقام فى إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

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