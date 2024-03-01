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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح معرض أهلا رمضان بالحامول .. صور

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، افتتاح منفذ جديد لمعرض "أهلًا رمضان" بمركز الحامول أمام مستشفى الحامول المركزى، مشيراً إلى أنه واحد من العديد من المعارض التي يتم افتتاحها في جميع أنحاء المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان 2024.

حضر افتتاح هذا المعرض، اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمهندس حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ووليد سكر نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن هذه المعارض تقام فى إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

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إدارة الغرفة التجارية أسعار مخفضة للمواطنين افتتاح معرض الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية السلع الغذائي السلع الغذائية الغرفة التجارية القيادات التنفيذية اللواء جمال نورالدين

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