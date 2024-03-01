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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

آخر كلمات حلمي بكر قبل وفاته

صدى البلد

رحل الموسيقار حلمي بكر اليوم داخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية ومنطقة كفر صقر، نظراً لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

وقالت سماح القرشي زوجة الموسيقار الراحل لـ صدى البلد " إن الأطباء اخبروها منذ قليل بتوقف عضلة القلب ووفاته وأكدت وهي في حالة كبيرة جدا من الانهيار" قالي امبارح لو روحت المستشفى هموت".

وصرحت سابقآ سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، إنه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حلمي بكر رفض الذهاب إلى المستشفى رغم تعبه الشديد جدا، مضيفة أن البيت كان شبه مستشفى.


وأضافت لـ صدى البلد، أنه قبل سفر حلمي بكر إلى الشرقية لقضاء فترة نقاهة وحتى "يغير جو" سألت للطبيب المعالج وسمح لهم بالسفر للشرقية وأكد أن حالته تسمح بالسفر.

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