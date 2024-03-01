رويترز : انخفاض كبير في حجم الحبوب العابرة لقناة السويس بسبب هجمات الحوثي

قال محللون إلى وكالة رويترز إن كميات الحبوب العابرة لقناة السويس وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 2.6 مليون طن في فبراير الماضي، مقارنة مع 5.3 مليون طن في الشهر نفسه عام 2023.



وتابع المحللون إن سفن حبوب قادمة من البحر الأسود أو متجهة إلى إيران هي فقط التي ما زالت تعبر البحر الأحمر مع مواصلة الحوثيين مهاجمة السفن في المنطقة.

ونقلت رويترز عن محللين قولهم: "تقريبا كل سفن (الحبوب السائبة الجافة) القادمة من الأمريكيتين وغرب أوروبا تتجنب البحر الأحمر، والاستثناء الوحيد هو السفن المتجهة إلى إيران، فهي ما زالت تسلك طريق البحر الأحمر عندما يكون أقصر".

وأضاف المحللون: "جميع السفن التي نتتبعها والمتجهة من البحر الأسود إلى آسيا تمر عبر البحر الأحمر، دون استثناء تقريبا".

وأرسلت الولايات المتحدة ودول أخرى سفنا بحرية لحماية السفن المدنية بينما تنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية تستهدف الحوثيين الذين يقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأضاف: "ما زال كثيرون من مالكي السفن مستعدين لقبول المخاطر التي تتعرض لها سفنهم، وما زال من الممكن حجز سفن لعبور البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يعبر البحر الأحمر مشتريات صينية من الذرة الأوكرانية تمت في الآونة الأخيرة".