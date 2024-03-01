زوجته بجانبه.. الصور الأخيرة في حياة حلمي بكر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.



وكان الموسيقار حلمي بكر قد نقل لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية؛ بعد تدهور حالته الصحية، كما أكد مصدر مقرب منه.



حلمي بكر حمل على عاتقه الدفاع عن الفن ضد الابتذال وخصوصا أغاني المهرجانات فقد كان يرفضها بشدة وقال في أحد لقاءاته :" ومن أطلق اسم المهرجانات على الأغاني جاهل، فالفن ليس التنطيط الذي نراه، والجيل القادم ألفاظه أصبحت من أغاني المهرجانات، وبسأل طفل مين مثلك الأعلى قالي علي موزة، وهذا المكان هو الذي يحافظ على أصولنا الغنائية، ونحن الريادة، وهرم الغناء.

حلمي بكر لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة.من أشهرها الحلم العربي.

ولد حلمي عيد محمد بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة، لأب عاشق للفن ويجيد العزف على آلة الناي، لذلك قام جده الأكبر عمدة إحدى القرى بطرده من القرية فحضر إلى القاهرة ومارس بعض الأعمال الحرة. بدأ حياته المهنية عقب تخرجه في المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين.